"Прошу всех помочь мне": Дзидзьо обратился к украинцам с просьбой

Дзидзьо (фото: РБК-Украина)

Артист написал, что наказать преступников нужно совместными усилиями

В пятницу, 28 декабря в Киеве группой лиц во главе с Михаилом Мишковым и Олегом Турком был избит украинский исполнитель Дзидзьо (Михаил Хома). До этого свой комментарий дал музыкант Михаил Хома в своем Instagram. Ранее он описал состояние своего здоровья, теперь призывает всех неравнодушных помочь ему наказать нападавших.

Дзидзьо назвал нападение рейдерством, так как Мишков Михаил занимался вымогательством денег.

"Люди, предоставляю для всех вас фото организатора и непосредственного участника нападения на меня Михаила Мишкова, который вместе с Олегом Турком (Лесик) провели незаконную операцию. Турко якобы продал, а Мишков якобы купил часть компании, 25 процентов. Олег Турко якобы получил 8 000 000 гривен, а Мишков без "якобы" потребовал денег, угрожал физической расправой, передавая нашем юристу: "предложите мне денег и я отстану". Люди, это – рейдерство", — пишет разозленный певец.

Михаил Мишков (фото: instagram.com/dzidzio)

Михаил Хома также призвал всех артистов и правоохранителей помочь ему наказать нападавших.

"Призываю всех своих коллег-артистов, юристов, правоохранительные органы, Службу безопасности Украины, влиятельных политических и общественных деятелей, весь фан клуб DZIDZIOFAMILY, блогеров, помочь мне", — добавил Дздзьо.

Певец отмечает, что не боится преступников, но очень зол и хочет решить эту проблему совместными усилиями.

"Я не испугался. Я просто сильно разозлился. Прошу всех помочь мне решить эту проблему. Хочу показать людям, что не стоит молчать и бояться. Надо объединяться и бороться против таких рейдеров, защищая свой бизнес и честный труд. Это мой двор, это мой дом и я имею все права, чтобы защищать собственность. Молчать не надо. Надо действовать ВМЕСТЕ и СОВМЕСТНО! Спасибо всем за поддержку!" — подытожил музыкант.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/dzidzio

Напомним, что фигурант скандала с избиением популярного певца и актера Михаила Хомы в Киеве 28 декабря Михаил Мишков прокомментировал инцидент.

Как сообщалось ранее, нападавших на Михаила Хому было несколько. После избиения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобилях.