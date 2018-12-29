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"Прошу всіх допомогти мені": Дзідзьо звернувся до українців з проханням

STYLERПерсона    29.12.2018 - 19:15
"Прошу всіх допомогти мені": Дзідзьо звернувся до українців з проханням
Дзідзьо (фото: РБК-Україна)

Артист написав, що покарати злочинців потрібно спільними зусиллями

У п'ятницю, 28 грудня в Києві групою осіб на чолі з Михайлом Мішковым і Олегом Турком був побитий український виконавець Дзідзьо (Михайло Хома). До цього свій перший коментар музикант Михайло Хома дав у своєму Instagram. Раніше він описав стан свого здоров'я, тепер закликає всіх небайдужих допомогти йому покарати нападників.

Дзідзьо назвав напад рейдерством, так як Мішков Михайло займався вимаганням грошей.

"Люди, надаю для всіх вас фото організатора і безпосереднього учасника нападу на мене Михайла Мішкова, який разом з Олегом Турком (Лесик) провели незаконну операцію. Турко нібито продав, а Мішков нібито купив частину компанії, 25 відсотків. Олег Турко нібито одержав 8 000 000 гривень, а Мішков без "нібито" зажадав грошей, погрожував фізичною розправою, передаючи нашому юристу: "запропонуйте мені грошей, і я відстану". Люди, це рейдерство", — пише розлючений співак.

&quot;Прошу всіх допомогти мені&quot;: Дзідзьо звернувся до українців з проханням

Михайло Мішков (фото: instagram.com/dzidzio)

Михайло Хома також закликав всіх артистів і правоохоронців допомогти йому покарати нападників.

"Закликаю всіх своїх колег-артистів, юристів, правоохоронні органи, Службу безпеки України, впливових політичних і громадських діячів, весь фан клуб DZIDZIOFAMILY, блогерів, допомогти мені", — додав Дздзьо.

Співак відзначає, що не боїться злочинців, але дуже злий і хоче вирішити цю проблему спільними зусиллями.

"Я не злякався. Я просто сильно розлютився. Прошу всіх допомогти мені розв'язати цю проблему. Хочу показати людям, що не варто мовчати і боятися. Треба об'єднуватися і боротися проти таких рейдерів, захищаючи свій бізнес і чесну працю. Це мій двір, це мій дім, і я маю всі права, щоб захищати власність. Мовчати не треба. Треба діяти РАЗОМ і СПІЛЬНО! Дякую всім за підтримку!" — підсумував музикант.

&quot;Прошу всіх допомогти мені&quot;: Дзідзьо звернувся до українців з проханням

Скріншот поста облікового запису instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, що фігурант скандалу з побиттям популярного співака та актора Михайла Хоми в Києві 28 грудня Михайло Мишков прокоментував інцидент.

Як повідомлялося раніше, нападників на Михайла Хому було кілька. Після побиття зловмисники зникли у невідомому напрямку на автомобілі.

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