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"За твоїх синів": мережа обурена побиттям батька активіста Майдану

STYLERЖиття    29.12.2018 - 22:16

Звернення Миколи Мазура (Відео: Youtube)

В селі Лаврів троє молодиків побили батька громадського активіста Володимира Мазура - активного учасника Революції Гідності. Вони під'їхали на автомобілі до 71-річного чоловіка і з криками "ми вас всіх знищимо" почали бити. Про це повідомив ресур "Моя Старосамбірщина" у Facebook.

За інформацією ресурсу, 28 грудня в 15.00 громадський активіст Володимир Мазур виявив в лісі свіжозрубану деревину, і повідомив у поліцію - слідча група зафіксувала злочин.

Того ж дня о 20:00 троє молодиків на "Opel" перестріли батька активіста  - Миколу, і почали бити. Микола спробував вирватися, але один з молодиків вдарив його і збив з ніг. Ще один сказав "більше не бийте", сіли в машину та поїхали, жертву залишили лежати біля дороги.

Микола Мазур, 1947 року народження проходить медичне обстеження.
Поліція з'ясувала прізвища молодиків. Вони виявилися дітьми місцевого пилорамщика.

Під час побиття молодики вигукували погрози.

"За твоїх синів, за те що пхають носа не там де треба, ми вас знищимо. Ми є**ли Самооборону, поліцію, в нас все схвачено".

&quot;За твоїх синів&quot;: мережа обурена побиттям батька активіста Майдану

Микола Мазур (скріншот відео Youtube)

Мережа обурена таким зухвальством. 

"Шок... І це односельчани... Невже не розуміють , що потрібно відповісти по закону і перед Богом... Потрібно обов'язково покарати",  - пише Наталя Лесик.

"Важко зібрати думки, щоб по людськи зрозуміти ситуацію... Що ж це вже таке робиться у нас? Що це за такі безстрашні і всесильні молодики знаходяться у нас, які первісними методами намагаються встановлювати якісь свої права (забуваючи, що палиця має два кінці...). Саме таких запальних борців Україна потребує на Сході!.. Це на примітку воєнкому, у них недобір... Вимагаємо від Старосамбірського відділення поліції Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області терміново розслідувати даний факт!, - обурюється Іван Гальо.

"Зібрати схід села і вирішити можливе проживання таких виродків у селі", - пропонує Дідюк Йосип.

"Потрібно зробити як зробили фермери з Кіровоградщини - купили автомати і захищають свій урожай. Так потрібно і ліс захищати", - пише Іван Ковальчук.

&quot;За твоїх синів&quot;: мережа обурена побиттям батька активіста Майдану

Cкріншот коментарів групи "Моя Старосамбірщина" у Facebook

 

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