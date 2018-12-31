Лев сбежал из клетки и загрыз молодую девушку

Коллаж РБК-Украина

Стажер проработала в зоопарке всего две недели

В Северной Каролине (США) льву удалось сбежать со своей клетки. Животное напало на команду, убирающих его вольер. В результате инцидента на месте погибла 22-летняя девушка стажер, сообщает USA Today.

Заместитель шерифа округа Касвелл попытался успокоить льва, но все было безуспешно. Чтобы забрать тело жертвы животное пришлось убить.

Погибшая Александра Блэк недавно только закончила Национальный университет Индианы. Она работала в зоопарке всего около двух недель.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют этот инцидент. Пока зоопарк будет закрыт.

Стоит отметить, что в зоопарке находится 15 африканских львов. Ежегодно его посещают более 16 тысяч человек.

Он был основан в 1999 году в Мебане, Северная Каролина. Но два года спустя зоопарк переехал в округ Касуэлл и в 2007 году для посетителей стали доступны первые пешеходные экскурсии с гидом.

В зоопарке находятся более 80 животных. В нем трудятся более десятка работников, занятых полный или неполный рабочий день, а также есть волонтеры.

Напомним, что бешеный волк терроризирует села Тернопольской области. 1 декабря он аттаковал 46-летнего жителя села Старые Петликовцы (Бучацкий район).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области медведь напал на работницу базы отдыха.