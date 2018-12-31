Лев утік із клітки та загриз молоду дівчину

Колаж РБК-Україна

Стажист пропрацювала в зоопарку всього два тижні

В Північній Кароліні (США) льву вдалося втекти зі своєї клітки. Тварина напала на команду, що прибирає його вольєр. В результаті інциденту на місці загинула 22-річна дівчина стажист, повідомляє USA Today.

Заступник шерифа округу Касвелл спробував заспокоїти лева, але все було безуспішно. Щоб забрати тіло жертви тварину довелося вбити.

Загибла Александра Блек нещодавно закінчила Національний університет Індіани. Вона працювала в зоопарку всього близько двох тижнів.

Співробітники правоохоронних органів розслідують цей інцидент. Поки зоопарк буде закритий.

Варто зазначити, що в зоопарку знаходиться 15 африканських левів. Щорічно його відвідують понад 16 тисяч чоловік.

Він був заснований в 1999 році в Мебані, Північна Кароліна. Але два роки потому зоопарк переїхав в округ Касуэлл і в 2007 році для відвідувачів стали доступні перші пішохідні екскурсії з гідом.

У зоопарку перебувають понад 80 тварин. У ньому працюють більше десятка працівників, зайнятих повний або неповний робочий день, а також є волонтери.

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