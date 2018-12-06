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Бешеный волк терроризирует села Тернопольской области

STYLERПроисшествия    06.12.2018 - 08:20

Сразу в нескольких селах Тернопольской области из-за нападений волка, больного бешенством, введен карантин. Подробности сообщает сайт 0352.

1 декабря волк напал на 46-летнего Богдана Козыря из села Старые Петликовцы (Бучацкий район). Мужчина заметил дикого зверя прямо у себя во дворе, и убежать от него не смог. Мужчина пытался отбиться от волка подвернувшимся под руку пустым ведром, но этого оказалось недостаточно. Волк покусал Богдана и для него эта встреча закончилось посещением врача.

"Мы сошлись взглядом с ним. На мгновение... Мне запомнилось, как он смотрел на меня. А потом начинает бежать", - говорит Богдан, вспоминая ту злополучную встречу.

О нападении бешеного волка в Бучаччине, рассказал житель соседнего села Билявинцы 67-летний Зеновий Лотоцкий.

"Вижу, словно собака бежит. А тут слышу - удар в грудь. Он меня повалил, и мы начали сразу бороться. Мы с волком скатились в ров... Он начал кусать мне пальцы. Они начали трещать... Я запихнул руку ему в пасть. Волку это не понравилось. Он сорвался и побежал в направлении леса", - вспоминает Зеновий.

Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, местные охотники уже начали в районе отстрел лисиц и волков.

Два месяца в указанных населенных пунктах будут прививать всех кошек и собак.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области медведь напал на работницу базы отдыха в поселке городского типа Старый Салтов. У 53-летней женщины медики зафиксировали перелом бедра и рваную рану на ноге от укуса зверя. 

Также РБК-Украина писал, что после провала 20 ноября Верховной Радой законопроекта №6598, который мог прекратить массовую эвтаназию для регулирования численности бездомных животных и предусматривал уголовную ответственность за жестокое обращение с бездомными животными, в социальных сетях не стихает гневная реакция граждан - сторонников данной законодательной инициативы. 

Тысячи аистов оказались под угрозой гибели

Видео РБК-Украина

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