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Скажений вовк тероризує села Тернопільської області

STYLERПодії    06.12.2018 - 08:20

Відразу у декількох селах Тернопільської області через напади вовка, хворого на сказ, введено карантин. Подробиці повідомляє сайт 0352.

1 грудня вовк напав на 46-річного Богдана Козира із села Старі Петликівці (Бучацький район). Чоловік помітив дикого звіра прямо у себе на дворі, і втекти від нього не зміг. Чоловік намагався відбитися від вовка порожнім відром, що підвернулося під руку, але цього виявилося недостатньо. Вовк покусав Богдана і для нього ця зустріч закінчилася відвідуванням лікаря.

"Ми зійшлися поглядом з ним. На мить... Мені запам'яталося, як він дивився на мене. А потім починає бігти", - каже Богдан, згадуючи цю несподівану зустріч.

Про напад скаженого вовка у Бучаччині, розповів житель сусіднього села Білявинці 67-річний Зеновій Лотоцький.

"Бачу, наче собака біжить. А тут чую - удар у груди. Він повалив мене, і ми відразу почали боротися. Ми з вовком скотилися в рів... Він почав кусати мені пальці. Вони почали тріщати... Я запхав руку йому в пащу. Вовкові це не сподобалося. Він зірвався і побіг у напрямку лісу", - згадує пан Зеновій.

Щоб хоч якось впоратися з ситуацією, місцеві мисливці вже почали в районі відстріл лисиць і вовків.

Два місяці в зазначених населених пунктах будуть прищеплювати всіх котів і собак.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку в селищі міського типу Старий Салтів. У 53-річної жінки медики зафіксували перелом стегна та рвану рану на нозі від укусу звіра.

Також РБК-Україна писав, що після провалу 20 листопада Верховною Радою законопроекту №6598, який міг припинити масову евтаназію для регулювання чисельності безпритульних тварин і передбачав кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами, в соціальних мережах не стихає гнівна реакція громадян - прихильників даної законодавчої ініціативи.

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