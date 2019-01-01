Зверское убийство семьи в Виннице: подробности инцидента

Фото: vn.npu.gov.ua/

В убийстве подозревают отца семейства

31 декабря в 15:00 в Винницкое отделение полиции поступило сообщение о убийстве двух женщин и ребенка. Жертвы были найдены в собственной квартире. Убитыми оказались 30-летняя женщина, ее 7-летний сын и 63-летняя мать. 3-летняя девочка была доставлена в реанимацию с тяжелыми травмами головы.

По информации полиции, об инциденте сообщил мужчина - 30-летний отец семейства.

Позже стало известно, что девочка, также получившая тяжелые травмы головы, умерла в больнице во время оказания медицинской помощи.

Фото: vn.npu.gov.ua/

После проведения следственных действий, на основании собранных доказательств, по подозрению в совершении преступления работники полиции задержали мужчину - отца, мужа и зятя, который и вызвал скорую помощь.

Ему инкриминируют "умышленное убийство нескольких человек" по части 2 статьи 115 Криминального кодекса Украины. За подобное преступление мужчине угрожает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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