ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Зверское убийство семьи в Виннице: подробности инцидента

STYLERПроисшествия    01.01.2019 - 08:47
Зверское убийство семьи в Виннице: подробности инцидента
Фото: vn.npu.gov.ua/

В убийстве подозревают отца семейства

31 декабря в 15:00 в Винницкое отделение полиции поступило сообщение о убийстве двух женщин и ребенка. Жертвы были найдены в собственной квартире. Убитыми оказались 30-летняя женщина, ее 7-летний сын и 63-летняя мать. 3-летняя девочка была доставлена в реанимацию с тяжелыми травмами головы.

По информации полиции, об инциденте сообщил мужчина - 30-летний отец семейства.

Позже стало известно, что девочка, также получившая тяжелые травмы головы, умерла в больнице во время оказания медицинской помощи.

Зверское убийство семьи в Виннице: подробности инцидента

Фото: vn.npu.gov.ua/

После проведения следственных действий, на основании собранных доказательств, по подозрению в совершении преступления работники полиции задержали мужчину - отца, мужа и зятя, который и вызвал скорую помощь.

Ему инкриминируют "умышленное убийство нескольких человек" по части 2 статьи 115 Криминального кодекса Украины. За подобное преступление мужчине угрожает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее мы информировали о том, что в Ивано-Франковске убили криминального авторитета. Появились новые подробности инцидента.

Как сообщалось ранее, Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк.

Также мы писали о том, что лев сбежал из клетки и загрыз молодую девушку.

Ранее мы также сообщали о том, что в Гамбурге у мужчины изъяли 850 кг петард и фейерверков.

В центре Киева устроили побоище и бросались на полицию: кадры с места ЧП В Харькове задержали мужчину, который украл у прохожего телефон и 100 долларов
Новости Украины полицияпроисшествиеУбийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь