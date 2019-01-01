Звіряче вбивство родини у Вінниці: подробиці інциденту

Ілюстративне фото: РБК-Україна

У вбивстві підозрюють батька сімейства

31 грудня о 15:00 у Вінницьке відділення поліції надійшло повідомлення про вбивство двох жінок і дитини. Жертви були знайдені у власній квартирі. Убитими виявилися 30-річна жінка, її 7-річний син і 63-річна мати. 3-річна дівчинка була доставлена в реанімацію з важкими травмами голови.

За інформацією поліції, про інцидент повідомив чоловік - 30-річний батько сімейства.

Пізніше стало відомо, що дівчинка, яка також отримала важкі травми голови, померла у лікарні під час надання медичної допомоги.

Фото: vn.npu.gov.ua/

Після проведення слідчих дій, на підставі зібраних доказів, за підозрою у скоєнні злочину працівники поліції затримали чоловіка - батька, чоловіка та зятя, який і викликав швидку допомогу.

Йому інкримінують "умисне вбивство кількох осіб" за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Івано-Франківську вбили кримінального авторитета. З'явилися нові подробиці інциденту.

Як повідомлялося раніше, Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк.

Також ми інформували про те, що лев утік із клітки та загриз молоду дівчину.

Раніше ми також писали про те, что в Гамбурзі у чоловіка вилучили 850 кг петард і феєрверків.