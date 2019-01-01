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Звіряче вбивство родини у Вінниці: подробиці інциденту

STYLERПодії    01.01.2019 - 08:47
Звіряче вбивство родини у Вінниці: подробиці інциденту
Ілюстративне фото: РБК-Україна

У вбивстві підозрюють батька сімейства

31 грудня о 15:00 у Вінницьке відділення поліції надійшло повідомлення про вбивство двох жінок і дитини. Жертви були знайдені у власній квартирі. Убитими виявилися 30-річна жінка, її 7-річний син і 63-річна мати. 3-річна дівчинка була доставлена в реанімацію з важкими травмами голови.

За інформацією поліції, про інцидент повідомив чоловік - 30-річний батько сімейства.

Пізніше стало відомо, що дівчинка, яка також отримала важкі травми голови, померла у лікарні під час надання медичної допомоги.

Звіряче вбивство родини у Вінниці: подробиці інциденту

Фото: vn.npu.gov.ua/

Після проведення слідчих дій, на підставі зібраних доказів, за підозрою у скоєнні злочину працівники поліції затримали чоловіка - батька, чоловіка та зятя, який і викликав швидку допомогу.

Йому інкримінують "умисне вбивство кількох осіб" за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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