В Ивано-Франковске убили криминального авторитета - новые подробности

Фото с места происшествия (facebook.com/galka.if.ua)

Жена убитого просит о помощи

30 декабря в Ивано-Франковске на улице Хотинская неизвестными был расстрелян мужчина. Полиция установила личность. Как оказалось, погибший был криминальным авторитетом под прозвищем "Шелеп". Жена убитого просит о помощи в Facebook.

Ранее сообщалось, что автомобиль, который мог быть причастен к убийству мужчины, был найден сожженным. Жена убитого просит помочь и собирает любую информацию об убийстве.

"Люди, умоляю вас, кто знает какую-либо информацию, кроме той, что есть. Кто сегодня видел, как расстреляли отца моего ребенка на Хотинской 12, видел людей на той проклятой машине... или кто поджигал то авто. Хоть какую-то информацию! За вознаграждение и все анонимно! Прошу ради своего сына", - пишет женщина.

Скриншот поста: (facebook.com/ Юлианна Гордица)

Девушка уже начала собирать деньги, которые отдаст в качестве вознаграждения тому, кто сообщит имя убийцы или даст хоть какие-то сведения, которые помогут разобраться в деле.

Скриншот поста: (facebook.com/ Юлианна Гордица)

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк.

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