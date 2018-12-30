В Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета - подробности убийства

Фото с места происшествия (facebook.com/galka.if.ua/)

Очевидцы сначала подумали, что случилось ДТП

В воскресенье, 30 декабря, в центре Ивано-Франковска на улице Хотинская, 12 неизвестные расстреляли мужчину. Он оказался криминальным авторитетом. Об этом сообщает местное издание "Галка".

По информации издания, на месте происшествия нашли три гильзы. Правоохранители предполагают, что стреляли в упор.

Видео с места происшествия (facebook.com/galka.if.ua/)

Сейчас идут поиски злоумышленника или злоумышленников. Они скрылись с места происшествия на темной машине без номерных знаков.

Позже стало известно, что в районе улицы Набережная нашли сожженный автомобиль, который может быть причастен к преступлению.

Фото с места происшествия (facebook.com/galka.if.ua/)

Свидетели события позвонили в полицию – им показалось, что это ДТП.

"Машина проехала мимо мужчины, и он упал", – говорят очевидцы.

Когда прибыла полиция, выяснилось, что у мужчины огнестрельные ранения в районе шеи.

Убитый, 1958 года рождения, оказался известным человеком в криминальных кругах. Он провел не один десяток лет в местах лишения свободы.

Сожженное авто преступников (facebook.com/galka.if.ua/)

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