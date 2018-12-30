В Івано-Франківську застрелили кримінального авторитета - подробиці вбивства

Фото з місця події (facebook.com/galka.if.ua/)

Очевидці спочатку подумали, що трапилося ДТП

У неділю, 30 грудня, в центрі Івано-Франківська на вулиці Хотинська, 12 невідомі розстріляли чоловіка. Він виявився кримінальним авторитетом. Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

За інформацією видання, на місці події знайшли три гільзи. Правоохоронці припускають, що стріляли впритул.

Відео з місця події (facebook.com/galka.if.ua/)

Зараз йдуть пошуки зловмисника чи зловмисників. Вони зникли з місця події на темній машині без номерних знаків.

Пізніше стало відомо, що в районі вулиці Набережна знайшли спалений автомобіль, який може бути причетний до злочину.

Фото з місця події (facebook.com/galka.if.ua/)

Свідки події подзвонили в поліцію – їм здалося, що це ДТП.

"Машина проїхала повз чоловіка і він впав", – кажуть очевидці.

Коли прибула поліція, з'ясувалося, що у чоловіка вогнепальні поранення в районі шиї.

Убитий, 1958 року народження, виявився відомою людиною в кримінальних колах. Він провів не один десяток років у місцях позбавлення волі.

Спалене авто злочинців (facebook.com/galka.if.ua/)

Нагадаємо, раніше Юрій Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк.

Раніше ми повідомляли про те, що в дитячому садку вихователька нахабно обкрадала дітей.

Також ми публікували новину про те, що шахрайки виманюють гроші у київських кафе.