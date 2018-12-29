Сдавала в ломбард: в детском саду воспитательница нагло обворовывала детей

Коллаж РБК-Украина

Воровка снимала с детей украшения, пока те спали

23-летнюю работницу одного из житомирских дошкольных учреждений задержали по подозрению в похищении золотых украшений у воспитанников садика. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По информации полиции, женщина сдавала похищенные серьги и подвески в местные ломбарды. Полицейские проверяют женщину на причастность к другим правонарушениям.

Сначала, когда девочка вернулась домой без золотой серьги, решили, что ребенок мог где-то потерять украшение. Когда же произошли еще несколько случаев исчезновения подвесок на цепочке и сережек, родители обратились в полицию.

В результате проведенных проверок оперативники обнаружили схожее по приметам украшение, пропавшее у ребенка, в одном из местных ломбардов. Как оказалось, ее сдала воспитательница этого же садика.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Женщина признала свою вину – она говорит, что совершила преступление из-за долгов. Пока дети спали, она снимала украшения и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 гривен.

Полицейские расследуют по крайней мере 5 подобных фактов. По действующему законодательству воспитательнице может грозить наказание – от полугодового ареста до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы публиковали видео нападения на патрульную во Львове.

Также ранее мы писали о том, что мошенницы выманивают деньги в киевских кафе.

Ранее мы сообщали о том, что активисты рассказали о краже более 20 икон в Почаевской Лавре.

Видео: РБК-Украина