Более 20 икон: активисты рассказали о краже в Почаевской Лавре

Коллаж РБК-Украина

Активисты опубликовали список пропавших исторических ценностей

Активисты заявили, что после проведенной ревизии в историко-архитектурном заповеднике Свято-Успенской Почаевской Лавры, стало известно об исчезновении более 20 икон. Список исторических ценностей опубликовали на странице "Вільні люди Тернопіль –Самооборона Майдану" в социальной сети Facebook.

Активисты напомнили, что 28 ноября распоряжением Кабмина Украины было отменено постановление от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры", благодаря которому Свято-Успенская Почаевская Лавра вернулась в состав Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

А так как в течении всех этих лет имуществом Почаевской Лары распоряжалась местная община, то было принято решение провести инвентаризацию, чтобы сверить наличие объектов культурного наследия с имеющимся реестром.

Представители комиссии обнаружили серьезную недостачу государственного имущества, которое имеет большую культурную и историческую ценность.

Исчезли такие иконы:

- станковая картина "Мария и Елизавета";

- станковая картина "Св. Паисий";

- станковая картина "Изгнание торгующих из храма";

- станковая картина "Поклонение золотому тельцу";

- станковая картина "Видение Моисея";

- станковая картина "Мученичество архидиакона Стефана";

- станковая картина "Иоанн Дамаскин и Максим Исповедник";

- станковая картина "Св. Петр";

- станковая картина "Апостол Павел";

- станковая картина "Притча о злых виноградарях";

- станковая картина "Святой Онуфрий";

- станковая картина "Христос благословляет детей";

- станковая картина "Притча о рабочих виноградарях";

- станковая картина "Иоанн Богослов";

- станковая картина "Портрет неизвестного архиерея";

- станковая картина "Амвросий Медиоланский и император Феодосий";

- станковая картина "Апостол Варфоломей";

- станковая картина "Иоанн Креститель";

- станковая картина "Каин и Авель".

Активисты отметили, что пропажа такого количества картин наносит невосполнимый ущерб культурному наследию украинского народу и потребовали от полиции Тернопольской области, СБУ, прокуратуры открыть по данному факту уголовное производство, чтобы найти и наказать виновных в краже, а также обнаружить местонахождение указанных ценностей.

Скриншот поста (facebook.com/vilni.te)

Напомним, ранее мы писали о том, что у священников УПЦ МП нашли пропагандистскую литературу.

А также рассказывали о том, что отец Павел заявил, что во время обыска у него изъяли ящик водки и иконы.

Видео: РБК-Украина