ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Более 20 икон: активисты рассказали о краже в Почаевской Лавре

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 18:13
Более 20 икон: активисты рассказали о краже в Почаевской Лавре
Коллаж РБК-Украина

Активисты опубликовали список пропавших исторических ценностей

Активисты заявили, что после проведенной ревизии в историко-архитектурном заповеднике Свято-Успенской Почаевской Лавры, стало известно об исчезновении более 20 икон. Список исторических ценностей опубликовали на странице "Вільні люди Тернопіль –Самооборона Майдану" в социальной сети Facebook.

Активисты напомнили, что 28 ноября распоряжением Кабмина Украины было отменено постановление от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры", благодаря которому Свято-Успенская Почаевская Лавра вернулась в состав Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

А так как в течении всех этих лет имуществом Почаевской Лары распоряжалась местная община, то было принято решение провести инвентаризацию, чтобы сверить наличие объектов культурного наследия с имеющимся реестром.

Представители комиссии обнаружили серьезную недостачу государственного имущества, которое имеет большую культурную и историческую ценность.

Исчезли такие иконы:

- станковая картина "Мария и Елизавета"; 

- станковая картина "Св. Паисий";

- станковая картина "Изгнание торгующих из храма"; 

- станковая картина "Поклонение золотому тельцу"; 

- станковая картина "Видение Моисея"; 

- станковая картина "Мученичество архидиакона Стефана"; 

- станковая картина "Иоанн Дамаскин и Максим Исповедник"; 

- станковая картина "Св. Петр"; 

- станковая картина "Апостол Павел"; 

- станковая картина "Притча о злых виноградарях"; 

- станковая картина "Святой Онуфрий"; 

- станковая картина "Христос благословляет детей"; 

- станковая картина "Притча о рабочих виноградарях"; 

- станковая картина "Иоанн Богослов"; 

- станковая картина "Портрет неизвестного архиерея";

- станковая картина "Амвросий Медиоланский и император Феодосий"; 

- станковая картина "Апостол Варфоломей"; 

- станковая картина "Иоанн Креститель"; 

- станковая картина "Каин и Авель".

Активисты отметили, что пропажа такого количества картин наносит невосполнимый ущерб культурному наследию украинского народу и потребовали от полиции Тернопольской области, СБУ, прокуратуры открыть по данному факту уголовное производство, чтобы найти и наказать виновных в краже, а также обнаружить местонахождение указанных ценностей.

 

Скриншот поста (facebook.com/vilni.te)

Напомним, ранее мы писали о том, что у священников УПЦ МП нашли пропагандистскую литературу.

А также рассказывали о том, что отец Павел заявил, что во время обыска у него изъяли ящик водки и иконы.

Видео: РБК-Украина

В Запорожской области студентка обокрала хозяйку квартиры по приказу возлюбленного Перевернули все вверх дном и вынесли ценности: в Житомире задержана группа воров
Новости Украины церковькражаикона
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь