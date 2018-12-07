Понад 20 ікон: активісти розповіли про крадіжку у Почаївській Лаврі

Колаж РБК-Україна

Активісти опублікували список зниклих історичних цінностей

Активісти заявили, що після проведеної ревізії в історико-архітектурному заповіднику Свято-Успенської Почаївської Лаври, стало відомо про зникнення понад 20 ікон. Список історичних цінностей опублікували на сторінці "Вільні люди Тернопіль –Самооборона Майдану" в соціальній мережі Facebook.

Активісти нагадали, що 28 листопада розпорядженням Кабміну України було скасовано постанову від 17 липня 2003 року "Про виключення із складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври", завдяки яким Свято-Успенська Почаївська Лавра повернулася до складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника

А так як протягом всіх цих років майном Почаївської Лари розпоряджалася місцева громада, то було прийнято рішення провести інвентаризацію, щоб звірити наявність об'єктів культурної спадщини з наявним реєстром.

Представники комісії виявили серйозну нестачу державного майна, яке має велику культурну та історичну цінність.

Зникли такі ікони:

- станкова картина "Марія і Єлизавета";

- станкова картина "Св. Паїсій";

- станкова картина "Вигнання торгуючих із храму";

- станкова картина "Поклоніння золотому тільцю";

- станкова картина "Видіння Мойсея";

- станкова картина "Мучеництво архідиякона Стефана";

- станкова картина "Іоанн Дамаскін і Максим Сповідник";

- станкова картина "Св. Петро";

- станкова картина "Апостол Павло";

- станкова картина "Притча про злих виноградарів";

- станкова картина "Святий Онуфрій";

- станкова картина "Христос благословляє дітей";

- станкова картина "Притча про робітників виноградарів";

- станкова картина "Іоанн Богослов";

- станкова картина "Портрет невідомого архієрея";

- станкова картина "Амвросій Медіоланський і імператор Феодосій";

- станкова картина "Апостол Варфоломій";

- станкова картина "Іоанн Хреститель";

- станкова картина "Каїн і Авель"

Активісти зазначили, що пропажа такої кількості картин завдає непоправної шкоди культурній спадщині українського народу і зажадали від поліції Тернопільської області, СБУ, прокуратури порушити за даним фактом кримінальну виробництво, щоб знайти і покарати винних у крадіжці, а також виявити місцезнаходження зазначених цінностей.

Скріншот поста (facebook.com/vilni.te)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у священиків УПЦ МП знайшли пропагандистську літературу.

А також розповідали про те, що отець Павло заявив, що під час обшуку у нього вилучили ящик горілки і ікони.

Відео: РБК-Україна