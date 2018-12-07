Разжигают вражду: у священников УПЦ МП нашли пропагандистскую литературу

Фото: Коллаж РБК-Украина

С обысками к священникам пришли представители СБУ

На днях представители СБУ решили наведаться к священникам Украинской православной церкви Московского патриархата с обысками. Там правоохранители обнаружили неожиданную находку: материалы, разжигающие религиозную вражду. Об этом рассказали журналисты передачи "Гроші".

В УПЦ МП говорят, что обысками их побуждают перейти в подчинение от Москвы до Стамбула, а власти уверяют, что у священнослужителей ищут доказательства сотрудничества с врагом и антиукраинскую пропаганду.

Во время осмотра дома настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, было изъято 75 экземпляров брошюры "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы".

Фото: (Youtube/Телеканал 1+1)

Для того, чтобы не быть голословными, журналисты отнесли найденные издания на экспертизу в научно-исследовательский институт Украины. Там подтвердили, что такие книги содержат в себе пропаганду религиозной нетерпимости, разжигая межконфессиональную вражду и ненависть.

Те же брошюры были обнаружены и у главы отдела безопасности Житомирской епархии Сергея Грицаюка. Помимо того оказалось, что он помогал организовывать заказные митинги против константинопольских экзархов. У митрополита Овручского Виссариона нашли пропагандистские листовки с угрозами, а в Ровенской 12 священников были вызваны на допрос в СБУ, их обвиняют в государственной измене.

Напомним, что брат Ани Лорак зарабатывает на украинской армии.

Мы сообщали, что глава УГКЦ призывает отказаться от срубленных живых елок.

Мы писали, что патриарх УГКЦ высказался о войне с Россией. По его словам, мир любой ценой может означать - "перестаньте бороться, станьте рабами".

Видео: РБК-Украина