Разжигают вражду: у священников УПЦ МП нашли пропагандистскую литературу

С обысками к священникам пришли представители СБУ
На днях представители СБУ решили наведаться к священникам Украинской православной церкви Московского патриархата с обысками. Там правоохранители обнаружили неожиданную находку: материалы, разжигающие религиозную вражду. Об этом рассказали журналисты передачи "Гроші".
В УПЦ МП говорят, что обысками их побуждают перейти в подчинение от Москвы до Стамбула, а власти уверяют, что у священнослужителей ищут доказательства сотрудничества с врагом и антиукраинскую пропаганду.
Во время осмотра дома настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, было изъято 75 экземпляров брошюры "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы".
Фото: (Youtube/Телеканал 1+1)
Для того, чтобы не быть голословными, журналисты отнесли найденные издания на экспертизу в научно-исследовательский институт Украины. Там подтвердили, что такие книги содержат в себе пропаганду религиозной нетерпимости, разжигая межконфессиональную вражду и ненависть.
Те же брошюры были обнаружены и у главы отдела безопасности Житомирской епархии Сергея Грицаюка. Помимо того оказалось, что он помогал организовывать заказные митинги против константинопольских экзархов. У митрополита Овручского Виссариона нашли пропагандистские листовки с угрозами, а в Ровенской 12 священников были вызваны на допрос в СБУ, их обвиняют в государственной измене.
Напомним, что брат Ани Лорак зарабатывает на украинской армии.
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Видео: РБК-Украина