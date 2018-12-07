Розпалюють ворожнечу: у священиків УПЦ МП знайшли пропагандистську літературу

Фото: Колаж РБК-Україна

З обшуками до священиків прийшли представники СБУ

На днях представники СБУ вирішили навідатися до священиків Української православної церкви Московського патріархату з обшуками. Там правоохоронці виявили несподівану знахідку: матеріали, що розпалюють релігійну ворожнечу. Про це розповіли журналісти передачі "Гроші".

В УПЦ МП кажуть, що обшуками їх спонукають перейти у підпорядкування від Москви до Стамбула, а влада запевняє, що у священнослужителів шукають докази співпраці з ворогом і антиукраїнську пропаганду.

Під час огляду будинку настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, було вилучено 75 екземплярів брошури "Українська православна церква: Відносини з державою. Ставлення до АТО і церковного розколу. Питання і відповіді".

Фото: (Youtube/Телеканал 1+1)

Для того, щоб не бути голослівними, журналісти віднесли знайдені видання на експертизу в науково-дослідний інститут України. Там підтвердили, що такі книги містять у собі пропаганду релігійної нетерпимості, розпалюючи міжконфесійну ворожнечу і ненависть.

Ті ж брошури були виявлені і у глави відділу безпеки Житомирської єпархії Сергія Грицаюка. Крім того, виявилося, що він допомагав організовувати замовні мітинги проти константинопольських екзархів. У митрополита Овруцького Віссаріона знайшли пропагандистські листівки з погрозами, а в Рівненській 12 священиків були викликані на допит в СБУ, їх звинувачують у державній зраді.

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Відео: РБК-Україна