Здавала в ломбард: у дитячому садку вихователька нахабно обкрадала дітей

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Зловмисниця знімала з дітей прикраси, поки ті спали

23-річну працівницю одного з житомирських дошкільних установ затримали за підозрою у викраденні золотих прикрас у вихованців ДНЗ. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

За інформацією поліції, жінка здавала викрадені сережки і підвіски в місцеві ломбарди. Поліцейські перевіряють жінку на причетність до інших правопорушень.

Спочатку, коли дівчинка повернулася додому без золотої сережки, вирішили, що дитина могла десь загубити прикрасу. Коли ж відбулися ще кілька випадків зникнення підвісок на ланцюжку і сережок, батьки звернулися в поліцію.

В результаті проведених перевірок оперативники виявили схожу за прикметами прикрасу, зниклу в дитини, в одному з місцевих ломбардів. Як виявилося, її здала вихователька цього ж садочка.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Жінка визнала свою провину – вона каже, що вчинила злочин з-за боргів. Поки діти спали, вона знімала прикраси і в той же день здавала їх в ломбарди, виручаючи 200-300 гривень.

Поліцейські розслідують принаймні 5 подібних фактів. За чинним законодавством виховательці може загрожувати покарання – від піврічного арешту до 5 років позбавлення волі.

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Відео: РБК-Україна