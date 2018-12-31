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В Івано-Франківську вбили кримінального авторитета - нові подробиці

STYLERЖиття    31.12.2018 - 19:20
В Івано-Франківську вбили кримінального авторитета - нові подробиці
Фото з місця події (facebook.com/galka.if.ua)

Дружина вбитого просить про допомогу

30 грудня в Івано-Франківську на вулиці Хотинська невідомими був розстріляний чоловік. Поліція встановила особу. Як виявилося, загиблий був кримінальним авторитетом на прізвисько "Шелеп". Дружина вбитого просить про допомогу в Facebook.

Раніше повідомлялося, що автомобиль, який міг бути причетний до вбивства чоловіка, було знайдено спаленим. Дружина вбитого просить допомогти і збирає будь-яку інформацію про вбивство.

"Люди, благаю вас, хто знає якусь інформацію, крім тієї, що є. Хто сьогодні бачив, як розстріляли батька моєї дитини на Хотинській 12, бачив людей на тій проклятій машині... або хто підпалював то авто. Хоч якусь інформацію! За винагороду і все анонімно! Прошу заради свого сина", - пише жінка.

В Івано-Франківську вбили кримінального авторитета - нові подробиці

Скріншот поста: (facebook.com/ Юліанна Гордіца)

Дівчина вже почала збирати гроші, які віддасть в якості винагороди тому, хто повідомить ім'я вбивці чи дасть хоч якісь відомості, які допоможуть розібратися у справі.

В Івано-Франківську вбили кримінального авторитета - нові подробиціСкріншот поста: (facebook.com/ Юліанна Гордіца)

Нагадаємо, раніше Юрій Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк.

Раніше ми повідомляли про те, що в дитячому садку вихователька нахабно обкрадала дітей.

Також ми публікували новину про те, що шахрайки виманюють гроші у київських кафе.

"Приїхав із заробітків": Київ сколхнуло загадкове вбивство, в мережі просять допомоги Луценко заявив, що знає прізвище замовника вбивства Гандзюк
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