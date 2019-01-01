"Бережіть один одного": у поліції назвали кількість вбивств у новорічну ніч в Україні

Фото: поліція на місці злочину у Вінниці (vn.npu.gov.ua)

Також у перший день 2019 року відбулася резонансна смертельна ДТП у Миколаївській області

У різних областях України протягом святкової новорічної доби було скоєно 8 вбивств. Про це у вівторок, 1 січня, повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Крім того, в Миколаївській області в дорожньо-транспортній пригоді загинули вісім людей.

Аброськін закликав берегти один одного, особливо у ці святкові дні, "щоб потім ніщо не затьмарювало ані свято, ані життя".

Серед вбивств він в першу чергу назвав жахливий інцидент у Вінниці.

"Надзвичайно трагічне вбивство у Вінниці, де по-звирячі була вбита ціла родина - жіночка-пенсіонерка, 1953 р.н., її невістка, 1987р.н., діти, двох та семи років. Підозрюваний, близький родич, слідчими поліції затриманий", - повідомив заступник голови НПУ.

У Дніпропетровській області в місті Нікополь 50-річний місцевий житель пограбував і вбив 48-річну жінку. Поліція протягом доби затримала злочинця. Аброськін зазначив, що чоловік вкрав ноутбук і мобільний телефон.

"Це і вся здобич покидька", - зазначив він.

У Черкаській області в новорічну ніч правоохоронці затримали 52-річного жителя Київської області, який 27 грудня убив 52-річного чоловіка - працівника управління Державного рибного господарства Києва і Київської області.

"Щоб приховати свій злочин, він вивіз тіло вбитого до сусідньої Черкаської області", - роз'яснив Аброськін.

Також він нагадав про страшну ДТП 1 січня в Миколаївській області на автодорозі Дніпро-Миколаїв, жертвами якого стали 8 осіб.

Скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомлялося раніше, співробітники поліції затримали родича загиблих у Вінниці двох жінок і двох дітей за підозрою в їх вбивстві.

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