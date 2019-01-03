Планував заздалегідь: нові деталі вбивства сім'ї у Вінниці

Відео: (YouTube/ТСН)

Підозрюваний у страшному вбивстві сім'ї у Вінниці після вчинення злочину викинув молоток, загорнутий в труси, яким забив свою матір, дружину і двох дітей. Зазначається, що чоловік перебував у тверезому розумі, а вбивство планував заздалегідь. Про це інформують в сюжеті ТСН.

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу у чоловіка майже постійно закриті очі, свою причетність до вбивства визнавати не хоче, каже, що пам'ятає тільки часткові уривки.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

В родині були постійні скандали, оскільки чоловік зраджував. Є версія, що вбивство він планував заздалегідь. Прокурор Валерій Шиманський стверджує: "Через деякий час вирішив вчинити вбивство з метою усунення перешкод проживання з іншою жінкою".

Адвокат просив для підзахисного медичної допомоги, а лікарі "швидкої" після огляду дозволяють продовжити засідання. Суддя оголосив рішення про арешт на 60 діб.

Зазначається, що коли чоловіка затримали, він був тверезий і в здоровому глузді. Зараз йому призначена психологічна експертиза. За масове вбивство правопорушнику загрожує довічне ув'язнення.

Ми повідомляли, що у Києві п'яний чоловік зайшов провідати родича і вистрілив йому в око.

Раніше ми писали про те, що заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін заявив про скоєння 8 вбивств в різних областях України протягом святкової новорічної доби.

Також нагадаємо, що в Запоріжжі жорстоко побили лідера організації "АвтоЕвроСила" за зауваження з приводу використання піротехніки.