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Зашел навестить: в Киеве пьяный мужчина выстрелил родственнику в глаз

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 16:17
Зашел навестить: в Киеве пьяный мужчина выстрелил родственнику в глаз
Коллаж РБК-Украина

Причиной конфликта стал вопрос об оплате квартиры

2 января в Днепровское управление полиции поступила информация о том, что в квартире на бульваре Труда киевлянин выстрелил в лицо своему родственнику. Уточняется, что правонарушитель был пьян. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Владелец квартиры решил навестить родственников, которые арендовали его дом, и обсудить вопросы по оплате жилья. Однако в определенный момент ситуация вышла из-под контроля и мужчина выстрелил в лицо оппоненту из пневматического пистолета.

Зашел навестить: в Киеве пьяный мужчина выстрелил родственнику в глаз

"Супруги арендовали квартиру у родственника, который под хмельком пришел выяснить вопрос об оплате. Разговора не получилось, поэтому хозяин квартиры достал пневматический пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. В это время с работы вернулась жена пострадавшего, которая пыталась защитить мужа, а в результате тоже получила ранения головы", - прокомментировал инцидент начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Зашел навестить: в Киеве пьяный мужчина выстрелил родственнику в глаз

56-летний правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия эксперты изъяли пистолет иностранного производства калибра 4,5 мм. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что под Николаевом была зверски изнасилована 50-летняя женщина. Отмечается, что неизвестный ударил жертву бутылкой по голове, чтобы та не оказала сопротивление. Пострадавшая потеряла сознание, а когда очнулась то рядом уже никого не было.

Мы рассказывали о том, что в Черкасской области учителя обвиняют в домогательствах. Пострадавший до сих пор не хочет говорить на эту тему, утверждает, что преподаватель спаивал его, чтобы "завязать" половой акт. 

А также писали о том, что в Харьковской области будут судить мужчину за развращение девятилетней девочки. Подозреваемый ранее уже был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних.

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