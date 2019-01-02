Зайшов провідати: у Києві п'яний чоловік вистрілив родичу в око

Колаж РБК-Україна

Причиною конфлікту стало питання про оплату квартири

2 січня в Дніпровське управління поліції надійшла інформація про те, що у квартирі на бульварі Праці киянин вистрілив в обличчя своєму родичу. Уточнюється, що правопорушник був п'яний. Про це інформує прес-служба поліції Києва.

Власник квартири вирішив провідати родичів, які орендували його будинок, і обговорити питання щодо оплати житла. Однак у певний момент ситуація вийшла з-під контролю і чоловік вистрілив в обличчя опонента з пневматичного пістолета.

"Подружжя орендувало квартиру у родича, який напідпитку прийшов з'ясувати питання про оплату. Розмови не вийшло, тому господар квартири дістав пневматичний пістолет і вистрілив в обличчя опонента. В цей час з роботи повернулася дружина потерпілого, яка намагалася захистити чоловіка, а в результаті теж отримала непроникаючі поранення голови", - прокоментував інцидент начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

56-річний правопорушник був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. З місця події експерти вилучили пістолет іноземного виробництва калібру 4,5 мм. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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