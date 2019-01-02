Под Николаевом была зверски изнасилована 50-летняя женщина

Коллаж РБК-Украина

Чтобы жертва не сопротивлялась, он ударил ее бутылкой по голове

1 января в Николаевской области, пока украинцы отмечали главный календарный праздник, в балке около Трихаты неизвестный изнасиловал 50-летнюю жительницу села. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Николаевской области.

Около 7:00 утра женщина шла на работу через балку, где ее и поджидала неприятность. Отмечается, что неизвестный ударил жертву бутылкой по голове, чтобы та не оказала сопротивление. Пострадавшая потеряла сознание, а когда очнулась то рядом уже никого не было.

Женщина обратилась в полицию и сообщила об изнасиловании. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация о преступлении внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 152 УК Украины "Изнасилование". Злоумышленника могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

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