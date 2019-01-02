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Під Миколаєвом була по-звірячому згвалтована 50-річна жінка

STYLERЖиття    02.01.2019 - 10:04
Під Миколаєвом була по-звірячому згвалтована 50-річна жінка
Колаж РБК-Україна

Щоб жертва не пручалася, він вдарив її пляшкою по голові

1 січня в Миколаївській області, поки українці відзначали головне календарне свято, в балці близько Трихати невідомий зґвалтував 50-річну жительку села. Про це проінформувала прес-служба поліції Миколаївської області.

Близько 7:00 ранку жінка йшла на роботу через балку, де її чекала неприємність. Відзначається, що невідомий вдарив жертву пляшкою по голові, щоб та не чинила опір. Потерпіла знепритомніла, а коли отямилася поруч уже нікого не було.

Жінка звернулася в поліцію і повідомила про згвалтування. На даний момент правоохоронці розшукують зловмисника. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Інформація про злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 152 КК України "Зґвалтування". Зловмисника можуть позбавити волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що лікар ґвалтував неповнолітніх пацієнток, коли вони були під наркозом. Інцидент стався 19 грудня у приміщенні медичного центру на Старо-Петергофському проспекті в Адміралтейському районі Санкт-Петербурга.

Раніше ми повідомляли про те, що у США понад 500 священиків звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми. Деякі справи стосуються священиків, які вже померли.

Ми розповідали про те, що у Черкаській області вчителя звинувачують в домаганнях. Постраждалий досі не хоче говорити на цю тему, стверджує, що викладач споював його, щоб "зав'язати" статевий акт.

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