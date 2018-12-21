Врач насиловал несовершеннолетних пациенток, когда они были под наркозом

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За один день врач совершил насилие над несколькими девушками

Врач-реаниматолог совершал насильственные действия над своими пациентками, когда они находились под наркозом после операций. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 19 декабря в помещении медицинского центра на Старо-Петергофском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, Россия. Врач-реаниматолог пользовался беспомощным состоянием своих пациенток, так как они находились под действием наркоза, и совершал по отношению к ним насильственные действия сексуального характера.

О таком поведении медика стало известно после того, как одна из 15-летних пациенток из города Тосно рассказала об этом матери. Она написала заявление в полицию и 58-летнего врача арестовали.

Выяснилось, что несовершеннолетняя девушка была в тот день не единственной жертвой. Насилию подверглись также и ее соседки по палате, 17-летняя студентка и 21-летняя девушка, продавец магазина.

Девушки рассказали, что после того, как их перевезли в палату после операции и они отходили от наркоза, врач надругался над ними, а одну из девушек изнасиловал.

После того, как доктора-насильника задержали, он сообщил о резком ухудшении своего здоровья и его поместили в больницу под охрану.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Следствие продолжается.

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