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Лікар ґвалтував неповнолітніх пацієнток, коли вони були під наркозом

STYLERЖиття    21.12.2018 - 09:25
Лікар ґвалтував неповнолітніх пацієнток, коли вони були під наркозом
Ілюстративне фото (pxhere.com)

За один день лікар вчинив насильство над кількома дівчатами

Лікар-реаніматолог здійснював насильницькі дії над своїми пацієнтками, коли вони перебували під наркозом після операцій. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на сайт слідчого комітету РФ.

Інцидент стався 19 грудня у приміщенні медичного центру на Старо-Петергофському проспекті в Адміралтейському районі Санкт-Петербурга, Росія. Лікар-реаніматолог користувався безпорадним станом своїх пацієнток, так як вони перебували під дією наркозу, і здійснював по відношенню до них насильницькі дії сексуального характеру.

Про такій поведінці медика стало відомо після того, як одна з 15-річних пацієнток з міста Тосно розповіла про це матері. Вона написала заяву в поліцію і 58-річного лікаря заарештували.

З'ясувалося, що неповнолітня дівчина була в той день не єдиною жертвою. Насильства зазнали також і її сусідки по палаті, 17-річна студентка та 21-річна дівчина, продавець магазину.

Дівчата розповіли, що після того, як їх перевезли в палату після операції і вони відходили від наркозу, лікар поглумився над ними, а одну з дівчат зґвалтував.

Після того, як лікаря-ґвалтівника затримали, він повідомив про різке погіршення свого здоров'я і його помістили в лікарню під охорону.

Порушено кримінальну справу за двома статтями - "Зґвалтування" і "Насильницькі дії сексуального характеру". Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у США понад 500 священиків звинуватили в сексуальному насильстві над дітьми.

А також розповідали про те, що в Черкаській області вчителі звинувачують в домаганнях.

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