Смерть від одного удару в Києві: загиблий був співробітником президентської охорони

Відео з місця події: kiev.informator.ua

Загиблий від одного удару кавказця-собачника в центрі Києва був співробітником Управління держохорони, яка забезпечує безпеку перших осіб держави. Убитим виявився 26-річний Василь Хмелюк. Про це повідомляє "Страна", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

У Хмелюка виникла спонтанна сварка з якимось перехожим кавказцем, що вигулював двох собак породи "такса". Після словесної перепалки собачник, за словами очевидців, несподівано наніс сильний удар в щелепу опонента, від якого він впав на землю і помер не приходячи до тями.

Фото з місця події: kiev.informator.ua

Вбивця зник з місця злочину. Прикмети вбивці: чоловік кавказької зовнішності, приблизний зріст - 185 см, має спортивну статуру, з бородою, був одягнений у спортивну куртку темного кольору і сині спортивні штани.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство"). Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зараз оперативники здійснюють поквартирний обхід, оскільки припускають, що чоловік живе поруч і ймовірно ховається вдома.

Нагадаємо, з'явилися нові деталі масового вбивства у Вінниці - стало відомо, що вбивця давно планував вчинити злочин.

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