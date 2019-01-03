Убийство сотудника госохраны в Киеве: кем был погибший (фото)

Коллаж РБК-Украина

У погибшего осталась жена и маленький ребенок

В сети появились фото Василия Хмелюка, сотрудника Управления госохраны, который был убит одним ударом кавказцем-собачником в центре Киева в ночь на 3 января на территории ЖК "Французский квартал". У погибшего осталась жена и маленький ребенок.

Сейчас идут активные розыски подозреваемого кавказца-собачника, фото с камер наблюдения которого появились в сети.

26 летний Василий Хмелюк, родился в 1992 году в Каменец-Подольском, проживал в Киеве. Был профессиональным военным, работал в Управлении госохраны, которое обеспечивает безопасность первых лиц государства.

Судя по Instagram-профілю его супруги Алины Хмелюк, он активно занимался спортом, принимал участие в спортивных соревнованиях по рукопашному бою, много путешествовал.

Инстаграм Алины Хмелюк: instagram.com/ali_khmelyu

Видео: YouTube/informator.ua

Напомним, ранее в Киеве напали на 81-летнего авиаконструктора - пятеро мужчин, среди которых сотрудники патрульной полиции, жестоко избили его ногами.

Ранее мы сообщали о том, что подозреваемый в убийстве своей семьи в Виннице планировал это преступление заранее.

Также мы публиковали новость о том, что в Черкасской области задержали убийцу сотрудника рыбоохраны.