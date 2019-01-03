"Кошмар": появилось фото собачника-убийцы из Киева

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети активно пытаются найти убийцу 26-летнего киевлянина

Появилось фото собачника, который в ночь на 3 января убил молодого мужчину на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве.

На скрине с камеры видеонаблюдения видно мужчину кавказской внешности с бородой и двумя собаками. Одна из них, предположительно, среднеазиатская овчарка алабай.

Собачник-убийца (facebook.com/KyivOperativ)

Рост преступника около 185 см, на вид - примерно 35 лет. Был одет в темную куртку и светлые спортивные штаны.

Собачник-убийца (kiev.informator.ua)

Собачник-убийца (kiev.informator.ua)

На странице "Киев Оперативный" просят киевлян и всех, кто узнает убийцу, или владеет любой информацией о его местоположении, помочь задержать преступника, сообщив в полицию или написав в личные сообщения администраторам сообщества (анонимность гарантируется).

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях юзеры разделились на два табора. Одни считают, что если это действительно собачник, то его должны знать многие собачники, поэтому вычислить злоумышленника будет не трудно.

"Собачники с района знают всех, а такого сложно не запомнить. Дело одного часа", - уверена Ирина Шарыкина.

"Найдут! Собачники всех собак в округе знают. Вычислят", - написала Татьяна Панасюк.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Но некоторые считают, что мужчина уже давно "сбрил бороду" и уехал из города.

"Я думаю, он уже бороду сбрил", - написал Станислав Поплавский.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: YouTube/informator.ua

Напомним, что погибшим от одного удара кавказца-собачника в центре столицы был сотрудник Управления госохраны 26-летний Василий Хмелюк.