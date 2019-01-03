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"Кошмар": з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

STYLERЖиття    03.01.2019 - 12:26
"Кошмар": з'явилося фото собачника-вбивці з Києва
Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі активно намагаються знайти вбивцю 26-річного киянина

З'явилося фото собачника, який в ніч на 3 січня убив молодого чоловіка на території ЖК "Французький квартал" в Києві.

На скріні з камери відеоспостереження видно чоловіка кавказької зовнішності з бородою і двома собаками. Одна з них, імовірно, середньоазіатська вівчарка алабай.

&quot;Кошмар&quot;: з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

Собачник-вбивця (facebook.com/KyivOperativ)

Зріст злочинця близько 185 см, на вигляд - приблизно 35 років. Був одягнений в темну куртку і світлі спортивні штани.

&quot;Кошмар&quot;: з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

Собачник-вбивця (kiev.informator.ua)

&quot;Кошмар&quot;: з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

Собачник-вбивця (kiev.informator.ua)

На сторінці "Київ Оперативний" просять киян і всіх, хто упізнає вбивцю, або володіє будь-якою інформацією про його місцезнаходження, допомогти затримати злочинця, повідомивши поліцію або написавши в особисті повідомлення адміністраторам спільноти (анонімність гарантовано).

&quot;Кошмар&quot;: з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях юзери розділилися на два табори. Одні вважають, що якщо це дійсно собачник, то його повинні знати інші собачники, тому вирахувати зловмисника буде не важко.

"Собачники з району знають всіх, а такого не складно запам'ятати. Справа однієї години", - впевнена Ірина Шарикіна.

"Знайдуть! Собачники всіх собак в окрузі знають. Вичислять", - написала Тетяна Панасюк.

&quot;Кошмар&quot;: з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Але деякі вважають, що чоловік вже давно "збрив бороду" і поїхав з міста.

"Я думаю, він вже бороду поголив", - написав Станіслав Поплавський.

&quot;Кошмар&quot;: з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

&quot;Кошмар&quot;: з'явилося фото собачника-вбивці з Києва

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: YouTube/informator.ua

Нагадаємо, що загиблим від одного удару кавказця-собачника в центрі столиці був співробітник Управління держохорони 26-річний Василь Хмелюк.

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