Вбивство сотудника держохорони у Києві: ким був загиблий (фото)

Колаж РБК-Україна

У загиблого залишилася дружина і маленька дитина

У мережі з'явилися фото Василя Хмелюка, співробітника Управління держохорони, який був убитий одним ударом кавказцем-собачником в центрі Києва в ніч на 3 січня на території ЖК "Французький квартал". У загиблого залишилася дружина і маленька дитина.

Зараз йдуть активні пошуки підозрюваного кавказця-собачники, фото з камер спостереження якого з'явилися в мережі.

26 річний Василь Хмелюк, народився в 1992 році в Кам'янець-Подільському, проживав у Києві. Був професійним військовим, працював в Управлінні держохорони, яке забезпечує безпеку перших осіб держави.

Судячи з Instagram-профілю його дружини Аліни Хмелюк, він активно займався спортом, брав участь у спортивних змаганнях з рукопашного бою, багато подорожував.

Instagram Аліни Хмелюк: instagram.com/ali_khmelyu

Видео: YouTube/informator.ua

Нагадаємо, раніше в Києві напали на 81-річного авіаконструктора - п'ятеро чоловіків, серед яких співробітники патрульної поліції, жорстоко побили його ногами.

Раніше ми повідомляли про те, що підозрюваний у вбивстві своєї сім'ї у Вінниці планував цей злочин заздалегідь.

Також ми публікували новину про те, що в Черкаській області затримали вбивцю співробітника рибоохорони.