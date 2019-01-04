Вбивство охоронця Порошенко: що загрожує боксеру-собачнику

Колаж РБК-Україна

Боксеру Петру Очеретяному, який убив хлопця в центрі Києва, повідомили про підозру

Петру Очеретяному, який убив 26-річного співробітника Управління держохорони на території ЖК "Французький квартал", "світить" від 7 до 15 років позбавлення волі. Про це розповіли в столичній прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що ввечері другого січня Очеретяний вступив у словесну перепалку з перехожими чоловіками і під час конфлікту вдарив одного з опонентів в щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці. Сам 36-річний Петро з місця пригоди зник, і лише ввечері третього січня разом з адвокатом з'явився в Печерське управління поліції.

З'явилося відео конфлікту, який призвів до смерті 26-річного співробітника УДО. Деталі події тут: https://kyivoperativ.info/other/uvaga-rozshuk-116/ Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 3 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Зараз кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу затриманий на підставі ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

"В суд готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, що Очеретяний брав участь у різних змаганнях у ваговій категорії до 90 кг (важка вага). Згідно з даними профільних сайтів, останній свій бій Петро провів ще в травні 2009 року в столичному Палаці Спорту.

Петро Очеретяний (фото: ringside24.com)

Нагадаємо, що загиблим від одного удару Очеретяного в центрі міста був 26-річний Василь Хмелюк. Він забезпечував безпеку перших осіб держави. Судячи по сторінках в соцмережах молодої дружини Василя, він активно займався спортом та багато подорожував.