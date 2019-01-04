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У Вінницькій області син убив матір сокирою і пішов відзначати Новий рік

STYLERЖиття    04.01.2019 - 17:16
У Вінницькій області син убив матір сокирою і пішов відзначати Новий рік
Колаж РБК-Україна

Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі

У Вінницькій області 30-річний син убив свою матір під час сварки, яка сталася напередодні Нового року. Про це 4 січня проінформувала пресс-служба поліції Вінницької області.

Увечері 31 грудня у літній кухні між сином і матір'ю стався конфлікт. Проте словесна перепалка тривала недовго, оскільки чоловік узяв сокиру і вдарив потерпілу обухом по голові.

У Вінницькій області син убив матір сокирою і пішов відзначати Новий рік

Мати після удару вижити не змогла. Коли син переконався, що вона не дихає, то закрив будинок і пішов святкувати Новий рік. Повернувшись через три дні додому, розповів про смерть жінки сусідам.

Правоохоронці виїхали на місце події, де з ознаками насильницької смерті виявили 55-річну місцеву жительку. За скоєння злочину чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ми писали, що загрожує боксеру-собачнику. Правоохоронці нагадали, що ввечері другого січня Очеретяний вступив у словесну перепалку з перехожими чоловіками і під час конфлікту вдарив одного з опонентів в щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві п'ять осіб, серед яких були двоє патрульних, побили 81-річного авіаконструктора. За словами потерпілого, при виході з підземки до нього підбіг незнайомий чоловік і попросив прикурити, після чого на нього посипалися удари ззаду і по голові.

Раніше також повідомлялося, що в столичному метро поліцейські затримали і побили чотирьох жінок. Серед потерпілих були дві вагітні жінки. При цьому в однієї з них - загроза викидня, а другу направили до нейрохірурга.

Обвинуваченому у вбивстві чоловіка на Печерську в Києві оголосили підозру У мережі з'явилося відео, де чоловік вбив одним ударом співробітника УДО
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