Убили и сложили труп в чемодан: новые подробности убийства в Днепре

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Сообщается, что убитой девушке на момент смерти было 19 лет

В субботу, 5 января, полиция опубликовала обращение к жителям Днепра с просьбой помочь в опознании девушки, которую зверски убили и сложили в чемодан. Спустя некоторое время нашлись родственники умершей и подтвердили ее личность — умершую зовут Дария Белоус и на момент смерти ей было 19 лет. Об этом рассказывает Информатор.

Родственница трагически погибшей девушки рассказала, что Дария Белоус была родом из Харьковской области, в Днепр приехала тогда, когда поступила в колледж на 12-м квартале. Жила там же, в общежитии, и с момента приезда в город находилась под опекой местных социальных служб — ее родителей лишили родительских прав, когда девушке было 17 лет.

Дария Белоус (фото: dp.informator.ua)

Известно, что Новый год девушка отмечала в Киеве, в четверг — 3-го января — она в последний раз вышла на связь, сообщив, что с ней всех хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезде — никто не знает. Поисками вероятных убийц активно занимаются правоохранители.

Следует напомнить, что что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 — умышленное убийство. Для того, чтобы установить причину смерти, тело девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас не ясно, умерла девушка от холода или применения физической силы. Медики подозревают, что девушка могла скончаться от передозировки наркотиками.

Дария Белоус (фото: dp.informator.ua)

Напомним, что в сентябре под Киевом вблизи железнодорожной колеи в городе Фастов обнаружили чемодан с расчлененным телом женщины.

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Как сообщалось ранее, недавно в США полиция обнаружила расчлененное и обезглавленное тело известной американской модели Сары Жгоул - ей отрубили голову, расчленили тело и разложили его в два чемодана, который затем сложили в багажник автомобиля.