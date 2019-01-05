Вбили і склали труп у валізу: нові подробиці вбивства в Дніпрі

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Повідомляється, що вбитій дівчині на момент смерті було 19 років

У суботу, 5 січня, поліція опублікувала звернення до жителів Дніпра з проханням допомогти у впізнанні дівчини, яку по-звірячому вбили і склали у валізу. Через деякий час знайшлися родичі померлої і підтвердили її особистість — померлу звуть Дарія Білоус та на момент смерті їй було 19 років. Про це розповідає Інформатор.

Родичка трагічно загиблої дівчини розповіла, що Дарія Білоус була родом з Харківської області, в Дніпро приїхала тоді, коли поступила в коледж на 12-му кварталі. Жила там же, в гуртожитку, і з моменту приїзду в місто перебувала під опікою місцевих соціальних служб — її батьків позбавили батьківських прав, коли дівчині було 17 років.

Дарія Білоус (фото: dp.informator.ua)

Відомо, що Новий рік дівчина відзначала в Києві, в четвер — 3-го січня — вона в останній раз вийшла на зв'язок, повідомивши, що з нею всіх добре і вона їде додому. Вже на наступний день її телефон був відключений. З ким вона святкувала, в якій компанії поверталася додому і куди пішла по приїзді — ніхто не знає. Пошуками ймовірних убивць активно займаються правоохоронці.

Слід нагадати, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 — умисне вбивство. Для того, щоб встановити причину смерті, тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу. Зараз не зрозуміло, дівчина померла від холоду або застосування фізичної сили. Медики підозрюють, що дівчина могла померти від передозування наркотиками.

Дарія Білоус (фото: dp.informator.ua)

Нагадаємо, що у вересні під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу з розчленованим тілом жінки.

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