"Приехал с заработков": Киев сотрясло загадочное убийство, в сети просят помощи

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина отдал соседке чемодан и пропал

Пользователей сети поразило загадочное убийство украинца, который приехал с заработков из Чехии, а потом исчез. Об этом сообщила сестра погибшего Елена Шевченко на своей странице в Facebook.

Так, по словам женщины, 17 декабря мужчина приехал в Киев из Ужгорода, после чего направился к родителям. Однако, поскольку их не было, он отдал чемодан соседке, после чего исчез. Елена отмечает, что в кармане у брата было $2000.

Фото: так выглядел Александр до возвращения в Украину (facebook.com/Елена Шевченко)

"После этого его никто не видел. Прошло шесть дней. 23 декабря был звонок с мобильного дальним родственникам Александра. Не представились, сказали – приезжайте и заберите Сашу со второго морга в Киеве. Когда начали спрашивать, где его нашли – сказали на улице Юности 6А/45. Но мы там были, и там живет благополучная семья, и трупов у них не было", - сказала она.

Скриншот поста (facebook.com/Елена Шевченко)

Более того, утверждает женщина, на теле покойного брата были обнаружены переломы.

"В заключении написано, что умер от сердечной недостаточности. Но на теле есть проломленный череп, и на руках отпечатки, которые делают только полицейские. Как в 27 лет можно умереть от сердечной недостаточности. На теле был обнаружен еще сломанный нос с кровью", - подчеркнула она.

Елена просит помочь наказать убийц брата.

Обратим внимание, что история вызвала чрезвычайный ажиотаж среди пользователей сети. Некоторые высказали предположение, что парня могли убить из-за денег.

"Нелюди. Господь им отплатит. Но молодого мужчину уже не вернуть, к сожалению", - сказала пользователь Валентина Тарнавская.

"Это просто ужас", - подчеркнула юзер Ирина Болехан.

"Господь Бог справедливый судья. Александру царство небесное", - сказала пользователь София Улинец.

Скриншот комментариев (facebook.com/Елена Шевченко)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети скорбят по известному активисту.

Также мы писали о том, что семи фигурантам дела по убийству Гандзюк объявили подозрение.

Ранее мы публиковали известие о том, что в Хмельницкой области пропала 16-летняя девочка.