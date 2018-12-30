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"Приїхав із заробітків": Київ сколхнуло загадкове вбивство, в мережі просять допомоги

STYLERЖиття    30.12.2018 - 10:54
"Приїхав із заробітків": Київ сколхнуло загадкове вбивство, в мережі просять допомоги
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік віддав сусідці валізу і пропав

Користувачів мережі вразило загадкове вбивство українця, який приїхав із заробітків з Чехії, а потім зник. Про це повідомила сестра загиблого Олена Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Так, за словами жінки, 17 грудня чоловік приїхав у Київ з Ужгороду, після чого попрямував до батьків. Однак, оскільки їх не було, він віддав валізу сусідці, після чого зник. Олена відзначає, що в кишені у брата було $2000.

&quot;Приїхав із заробітків&quot;: Київ сколхнуло загадкове вбивство, в мережі просять допомоги

Фото: так виглядав Олександр до повернення до України (facebook.com/Елена Шевченко)

"Після цього його ніхто не бачив. Минуло шість днів. 23 грудня був дзвінок з мобільного далеким родичам Олександра. Не представилися, сказали – приїжджайте і заберіть Сашу з другого моргу в Києві. Коли почали питати, де його знайшли – сказали на вулиці Юності 6А/45. Але ми там були, і там живе благополучна сім'я, і трупів у них не було", - сказала вона.

&quot;Приїхав із заробітків&quot;: Київ сколхнуло загадкове вбивство, в мережі просять допомоги

Скріншот поста (facebook.com/Елена Шевченка)

Більше того, стверджує жінка, на тілі покійного брата були виявлені переломи.

"У висновку написано, що помер від серцевої недостатності. Але на тілі є проломлений череп, і на руках відбитки, які роблять тільки поліцейські. Як у 27 років можна померти від серцевої недостатності. На тілі ще був виявлений  зламаний ніс з кров'ю", - підкреслила вона.

Олена просить допомогти покарати вбивць брата.

Звернемо увагу, що історія викликала надзвичайний ажіотаж серед користувачів мережі. Деякі висловили припущення, що чоловіка могли убити через гроші.

"Нелюди. Господь їм відплатить. Але молодого чоловіка вже не повернути, на жаль", - сказала користувач Валентина Тарнавська.

"Це просто жах", - підкреслила юзер Ірина Болехан.

"Господь Бог справедливий суддя. Олександру царство небесне", - сказала користувач Софія Улинець.

&quot;Приїхав із заробітків&quot;: Київ сколхнуло загадкове вбивство, в мережі просять допомоги

Скріншот коментарів (facebook.com/Олена Шевченко)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережі тужать за відомим активістом.

Також ми писали про те, що семи фігурантам справи щодо вбивства Гандзюк оголосили підозру.

Раніше ми публікували звістку про те, що у Хмельницькій області зникла 16-річна дівчинка.

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