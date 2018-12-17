"Нет большей утраты, чем потерять друга": в сети скорбят по известному активисту

Коллаж РБК-Украина

Друзья активиста высказали предположение, что его убили

В воскресенье, 16 декабря умер известный украинский активист, волонтер и политический деятель Игорь Коцюруба. Об этом сообщили на его странице в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, Игорь Коцюруба умер от остановки сердца, но позже его друзья стали распространять информацию о том, что украинского активиста нашли с перерезанными венами. Полиция выдвинула версию о самоубийстве, но близкие Коцюрубы не верят в то, что он мог так поступить.

Одна из его подруг, Лада Соколова сообщила, что у Игоря Коцюрубы были ножевые ранения аорты, что наталкивает на версии об убийстве. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и собирает информацию.

Скриншот поста (facebook.com/Ігор Коцюруба)

Игорь Коцюруба родился 11 сентября 1965 года в Луганской области. Его родители были репрессированными, которые впоследствии смогли вернуться на Западную Украину. Вырос Коцюруба в Червонограде Львовской области. В 1983-1985 годах служил в Афганистане, а после – поступил во Львовский политехнический институт. Во время перестройки ушел в политическую деятельность. Он стал одним из организаторов Студенческого братства. В 1994 -1998 году был депутатом областного совета от Червонограда.

Фото: Игорь Коцюруба (facebook.com/Ігор Коцюруба)

Был участником почти всех масштабных протестных акций. В 1989 году он голодал на Арбате за легализацию УГКЦ, в 1990 году был участником студенческих акций во Львове. В том же году стал участником студенческой голодовки на Майдане ("Революция на граните"). Потом он был участником акции "Украина без Кучмы". Был активным участником Оранжевой революции – он стал комендантом палаточного городка на Майдане. В 2013-2014 году принимал активное участие в революции Достоинства.

С 2014 года стал активно помогать украинским военным как волонтер и неоднократно посещал восточные области Украины.

Друзья и близкие Игоря Коцюрубы пишут на его странице в соцсети трогательные слова и скорбят о друге, который ушел так рано. Активисту было всего 53 года.

Скриншоты постов (facebook.com/Ігор Коцюруба)

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