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"Немає більшої втрати, ніж втратити друга": в мережі сумують за відомим активістом

STYLERПерсона    17.12.2018 - 22:42
"Немає більшої втрати, ніж втратити друга": в мережі сумують за відомим активістом
Колаж РБК-Україна

Друзі активіста висловили припущення, що його вбили

У неділю, 16 грудня помер відомий український активіст, волонтер і політичний діяч Ігор Коцюруба. Про це повідомили на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

За попередньою інформацією, Ігор Коцюруба помер від зупинки серця, але пізніше його друзі стали поширювати інформацію про те, що українського активіста знайшли з перерізаними венами. Поліція висунула версію про самогубство, але близькі Коцюруби не вірять в те, що він міг так вчинити.

Одна з його подруг, Лада Соколова повідомила, що у Ігоря Коцюруби були ножові поранення аорти, що наштовхує на версії про вбивство. На даний момент поліція встановлює всі обставини трагедії і збирає інформацію.

&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом

Скріншот поста (facebook.com/Ігор Коцюруба)

Ігор Коцюруба народився 11 вересня 1965 року в Луганській області. Його батьки були репресованими, які згодом змогли повернутися на Західну Україну. Виріс Ігор Коцюруба в Червонограді Львівської області. У 1983-1985 роках служив в Афганістані, а після – поступив у Львівський політехнічний інститут. Під час перебудови пішов у політичну діяльність. Він став одним з організаторів Студентського братства. У 1994 -1998 року був депутатом обласної ради від Червонограда.

&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом

Фото: Ігор Коцюруба (facebook.com/Ігор Коцюруба)

Був учасником майже всіх масштабних протестних акцій. У 1989 році він голодував на Арбаті за легалізацію УГКЦ, в 1990 році був учасником студентських акцій у Львові. У тому ж році став учасником студентського голодування на Майдані ("Революція на граніті"). Потім він був учасником акції "Україна без Кучми". Був активним учасником Помаранчевої революції – він став комендантом наметового містечка на Майдані. У 2013-2014 році брав активну участь у революції Гідності.

З 2014 року став активно допомагати українським військовим як волонтер і неодноразово відвідував східні області України.

Друзі та близькі Ігоря Коцюруби пишуть на його сторінці в соцмережі зворушливі слова і сумують про друга, який пішов так рано. Активісту було всього 53 роки.

&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом

&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом&quot;Немає більшої втрати, ніж втратити друга&quot;: в мережі сумують за відомим активістом

Скріншоти постів (facebook.com/Ігор Коцюруба)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що померла українська журналістка.

А також розповідали про те, що помер наймолодший директор української бібліотеки.

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