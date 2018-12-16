Ему было 15 лет: умер самый молодой директор украинской библиотеки

Фото: Книга рекордов (facebook.com-maryna.muzhanovska)

Мальчик являлся директором частной библиотеки

В воскресенье, 16 декабря, стало известно о гибели самого молодого в Украине директора частной библиотеки Дмитрия Ружевича, который входил в национальную книгу рекордов. Об этом заявила руководитель реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

"Национальный Реестр рекордов с неимоверной грустью сообщает о невосполнимой потере в наших рядах. Наш юный рекордсмен Дима Ружевич из села Сергеевка на Донбассе, самый молодой в Украине директор частной библиотеки, мужественный мальчик, который всю свою короткую жизнь боролся с болезнью, вчера покинул этот мир", - сказала она.

Более того, Ветрова от имени всех рекордсменов Украины высказала свои искренние соболезнования семье мальчика.

Фото: погибший рекордсмен Украины (facebook.com/people/Вєтрова-Лана)

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