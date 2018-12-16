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Пішов з життя найбільш молодий директор бібліотеки в Україні

STYLERЖиття    16.12.2018 - 12:45
Пішов з життя найбільш молодий директор бібліотеки в Україні
Фото: Книга рекордів (facebook.com-maryna.muzhanovska)

Хлопчик був директором приватної бібліотеки

У неділю, 16 грудня, стало відомо про загибель наймолодшого в Україні директора приватної бібліотеки Дмитра Ружевича, який входив до національної книги рекордів. Про це заявила керівник реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

"Національний Реєстр рекордів з неймовірною сумом повідомляє про непоправну втрату в наших рядах. Наш юний рекордсмен Діма Ружевич з села Сергіївка на Донбасі, наймолодший в Україні директор приватної бібліотеки, мужній хлопчик, який все своє коротке життя боровся з хворобою, вчора покинув цей світ", - сказала вона.

Більш того, Вєтрова від імені усіх рекордсменів України висловила свої щирі співчуття родині хлопчика.

Пішов з життя найбільш молодий директор бібліотеки в Україні

Фото: загиблий рекордсмен України (facebook.com/people/Вєтрова-Лана)

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі загинув Олександр Захарія - відомий український учений-хімік і громадський діяч.

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