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В Днепре в мусорке нашли труп девушки в чемодане: все подробности

STYLERПроисшествия    04.01.2019 - 22:07

Видео: YouTube / Informator.ua

В Днепре в пятницу, 4 января, в мусорном баке возле жилого дома №12 на проспекте Героев недалеко от набережной был обнаружен чемодан с трупом молодой женщины. По факту жуткой находки правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области. 

Личность женщины устанавливается. Ей от 20 до 30 лет.

На теле женщины нет видимых следов насильственной смерти.

В Днепре в мусорке нашли труп девушки в чемодане: все подробностиФото: dp.npu.gov.ua

Погибшую обнаружили около трех часов дня.

Отмечается, что из одежды на ней - джинсы и бюстгалтер.

В Днепре в мусорке нашли труп девушки в чемодане: все подробностиСкрин: google.com/maps

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт, который в настоящее время выясняют все обстоятельства.

Как отмечает "Информатор", тело девушки в чемодане обнаружил мужчина, который искал в мусорном баке макулатуру.

 

Фото: dp.informator.ua

Труп отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, что в сентябре под Киевом вблизи железнодорожной колеи в городе Фастов обнаружили чемодан с расчлененным телом женщины

Также мы писали о том, что пользователей сети поразило загадочное убийство украинца, который приехал с заработков из Чехии, а потом исчез. 

Как сообщалось ранее, недавно в США полиция обнаружила расчлененное и обезглавленное тело известной американской модели Сары Жгоул - ей отрубили голову, расчленили тело и разложили его в два чемодана, который затем сложили в багажник автомобиля.

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