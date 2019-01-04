У Дніпрі у смітнику знайшли труп дівчини у валізі: всі подробиці

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У Дніпрі у п'ятницю, 4 січня, в сміттєвому баку біля житлового будинку №12 на проспекті Героїв недалеко від набережної було виявлено валізу з трупом молодої жінки. За фактом страшної знахідки правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Особа жінки встановлюється. Їй від 20 до 30 років.

На тілі жінки немає видимих слідів насильницької смерті.

Фото: dp.npu.gov.ua

Загиблу виявили близько трьох годин дня.

Зазначається, що з одягу на ній - джинси і бюстгалтер.

Скрін: google.com/maps

На місце події прибули слідчо-оперативна група, кінолог і експерт, який в даний час з'ясовують всі обставини.

Як зазначає "Інформатор", тіло дівчиниу валізі виявив чоловік, який шукав у сміттєвому баку макулатуру.

Фото: dp.informator.ua

Труп відправили на проведення судово-медичної експертизи.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у вересні під Києвом поблизу залізничної колії в місті Фастів виявили валізу з розчленованим тілом жінки.

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Як повідомлялося раніше, нещодавно в США поліція виявила розчленоване і обезголовлене тіло відомої американської моделі Сари Жгоул - їй відрубали голову, розчленували тіло і розклали його у дві валізи, який потім поклали в багажник автомобіля.