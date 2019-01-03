В Одесской области мужчина "под градусом" отрезал знакомому ухо

Фото: Наручники (РБК-Украина)

Задержанному преступнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет

В Одесской области в одном из сел Тарутинского района мужчина жестоко избил и травмировал человека - ножом отрезал ухо. Об этом в четверг, 3 января, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

Пьяный 31-летний злоумышленник пришел к своему односельчанину домой и стал предъявлять претензии, якобы тот украл у него продукты питания.

После оскорблений он набросился на 48-летнего мужчину с кулаками, и после того, как пострадавший потерял сознание, вытащил нож и отрезал несчастному ухо.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

О ЧП правоохранителям сообщили родственники пострадавшего - на следуюющий день они зашли его навестить и узнали об инциденте.

Преступник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

За нанесение телесных повреждений ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Скрин: facebook.com/gunp.odessa

Как сообщалось ранее, в Кировоградской области в Знаменском районе произошел жуткий инцидент - пьяный муж во время семейной ссоры облил свою жену бензином и поджег.

Также мы писали о том, что на днях в Измаиле Одесской области правоохранители задержали мужчину, который камнем забил до смерти своего знакомого.

Напомним, недавно в Объединенных Арабских Эмиратах прокуроры обвинили женщину из Марокко в жуткой расправе над своим любовником, которая застрелила, расчленила и приготовила из фрагментов тела блюдо макбус, которым накормила пакистанских рабочих.