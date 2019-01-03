В Одеській області чоловік "під градусом" відрізав знайомому вухо

Фото: Наручники (РБК-Україна)

Затриманому злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років

В Одеській області в одному з селищ Тарутинського району чоловік жорстоко побив і травмував людину - ножем відрізав вухо. Про це у четвер, 3 січня, повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Інцидент стався в новорічну ніч.

П'яний 31-річний зловмисник прийшов до свого односельчанина додому і став пред'являти претензії, нібито той вкрав у нього продукти харчування.

Після образ він накинувся на 48-річного чоловіка з кулаками, і після того, як постраждалий втратив свідомість, витягнув ножа і відрізав нещасному вухо.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Про НС правоохоронцям повідомили родичі потерпілого - наступного дня вони зайшли його провідати й дізналися про інцидент.

Злочинець був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

За нанесення тілесних ушкоджень йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

Скрін: facebook.com/gunp.odessa

Як повідомлялося раніше, в Кіровоградській області в Знам'янському районі стався жахливий інцидент - п'яний чоловік під час сімейної сварки облив свою дружину бензином і підпалив.

Також ми писали про те, що днями в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали чоловіка, який каменем забив до смерті свого знайомого.

Нагадаємо, нещодавно в Об'єднаних Арабських Еміратах прокурори звинуватили жінку з Марокко в страшну розправу над своїм коханцем, яка застрелила, розчленувала і приготувала з фрагментів тіла блюдо макбус, якими нагодувала пакистанських робітників.