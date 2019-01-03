В Одеській області чоловік "під градусом" відрізав знайомому вухо

Затриманому злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років
В Одеській області в одному з селищ Тарутинського району чоловік жорстоко побив і травмував людину - ножем відрізав вухо. Про це у четвер, 3 січня, повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Інцидент стався в новорічну ніч.
П'яний 31-річний зловмисник прийшов до свого односельчанина додому і став пред'являти претензії, нібито той вкрав у нього продукти харчування.
Після образ він накинувся на 48-річного чоловіка з кулаками, і після того, як постраждалий втратив свідомість, витягнув ножа і відрізав нещасному вухо.
Фото: facebook.com/gunp.odessa
Про НС правоохоронцям повідомили родичі потерпілого - наступного дня вони зайшли його провідати й дізналися про інцидент.
Злочинець був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.
За нанесення тілесних ушкоджень йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.
Скрін: facebook.com/gunp.odessa
Як повідомлялося раніше, в Кіровоградській області в Знам'янському районі стався жахливий інцидент - п'яний чоловік під час сімейної сварки облив свою дружину бензином і підпалив.
Також ми писали про те, що днями в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали чоловіка, який каменем забив до смерті свого знайомого.
Нагадаємо, нещодавно в Об'єднаних Арабських Еміратах прокурори звинуватили жінку з Марокко в страшну розправу над своїм коханцем, яка застрелила, розчленувала і приготувала з фрагментів тіла блюдо макбус, якими нагодувала пакистанських робітників.