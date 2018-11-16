Заливал бензин даже в рот: пьяный муж поджег 22-летнюю жену

Фото: коллаж РБК-Украина

В настоящее время мужчина задержан полицией

В Кировоградской области в Знаменском районе произошел жуткий инцидент - пьяный муж во время семейной ссоры облил свою жену бензином и поджег. Женщина получила около 90% ожогов тела и в настоящее время находится в райбольнице в тяжелом состоянии, сообщает "Кировоградская правда".

Трагедия случилась в селе Цибулево вечером 14 ноября.

Отмечается, что мужчина заливал супруге топливо даже в рот.

По словам матери пострадавшей Натальи Киценко, зять Владимир был пьян, начал ругаться.

"Но потом как все затихло, он успокоился. Поужинали вместе и готовились ко сну. Она (Алла, - Ред.) убаюкивали дочь, Вова вышел из дома, потом зашел и сказал, чтобы Алла пошла с ним в сарай то помочь. Дочь и представить не могла, что так все произойдет. Он закрыл дверь на замок, облил бензином и поджег. Алла в шоке толкнула его, выбила дверь и побежала через дорогу, к родственникам", - рассказала она.

Сначала пострадавшую хотели перевезти в ожоговый центр в Кропивницком, но из-за тяжелого состояния решили ее не транспортировать.

"Сейчас ей стало лучше, говорят, можно давать ей все - еду, воду", - отметила Наталья.

Женщина рассказала, что у Аллы и Владимира, которые поженились 1 сентября, были хорошие отношения. Ранее никогда за ним не замечали склонности к агрессии. Мужчина очень бережно относился к супруге и дочери.

В настоящее время мужчина задержан полицией, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в селе Королево Закарпатской области пожилая женщина совершила самоподжог.

Также мы писали о том, что недавно в Николаевской области полицейские задержали мужчину, который жестоко издевался над своей женой - он посадил ее на цепь во дворе дома и заставил дочь смотреть на дальнейшие издевательства.

Напомним, в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области мужчина из ревности убил свою жену, а потом хотел покончить с собой.

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Видео: РБК-Украина