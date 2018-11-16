Заливав бензин навіть у рот: п'яний чоловік підпалив 22-річну дружину

Фото: колаж РБК-Україна

Наразі чоловік затриманий поліцією

У Кіровоградській області в Знам'янському районі стався жахливий інцидент - п'яний чоловік під час сімейної сварки облив дружину бензином і підпалив. Жінка отримала близько 90% опіків тіла і наразі знаходиться у райлікарні у важкому стані, повідомляє "Кіровоградська правда".

Трагедія сталася в селі Цибулеве ввечері 14 листопада.

Зазначається, що чоловік заливав дружині паливо навіть у рот.

За словами матері потерпілої Наталії Киценко, зять Володимир був п'яний, почав лаятися.

"Але потім все затихло, він заспокоївся. Повечеряли разом і готувалися до сну. Вона (Алла, - Ред.) заколихувала доньку, Вова вийшов із хати, потім зайшов і сказав, щоб Алла пішла з ним до сараю щось допомогти. Донька не і уявити не могла, що так все станеться. Він зачинив двері на замок, облив бензином і підпалив. Алла в шоковому стані штовхнула його, вибила двері і побігла через дорогу, до родичів", - розповіла вона.

Спочатку постраждалу хотіли перевезти до опікового центру в Кропивницькому, але через важкий стан вирішили не транспортувати.

"Зараз їй стало краще, кажуть, можна давати їй все - їжу, воду", - зазначила Наталя.

Жінка розповіла, що у Алли і Володимира, які одружилися 1 вересня, були хороші стосунки. Раніше ніколи за ним не помічали схильності до агресії. Чоловік дуже дбайливо ставився до дружини і дочки.

В даний час чоловік затриманий поліцією, слідчі з'ясовують всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що в селі Королеве Закарпатської області літня жінка вчинила самопідпал.

Також ми писали про те, що нещодавно в Миколаївській області поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко знущався над своєю дружиною - він посадив її на ланцюг у дворі будинку і змусив дочку дивитися на подальші знущання.

Нагадаємо, у селі Мотовилівка Фастівського району Київської області чоловік з ревнощів убив свою дружину, а потім хотів покінчити з собою.

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Відео: РБК-Україна