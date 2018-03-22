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Под Киевом ревнивец убил жену и вскрыл себе вены

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:22
Фото: "Скорая" (РБК-Украина)
Фото: "Скорая" (РБК-Украина)

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы

В селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области мужчина из ревности убил свою жену, а потом хотел покончить с собой. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому. Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес удар в область ее грудной клетки. От полученного проникающего колото-резаного ранения женщина сразу же умерла", - сказано в сообщении.

Когда мужчина осознал, что он сделал, то решил покончить с собой. Он написал прощальную записку и вскрыл вены. Перед этим он сообщил о своем намерении в "скорую". Медики успели приехать за несколько минут и спасти его.

На место происшествия также прибыли полицейские, которые задержали преступника.

Его поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

У супругов остался 16-летний сын.

Напомним, житель Винницкой области убил свою жену металлическим совком.

Мужчина нанес удар своей супруге во время ссоры.

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Теги: убийство
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