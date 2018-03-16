Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Житель Винницкой области убил свою жену металлическим совком (фото)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 22:17
Фото: Полиция (facebook.com/odesapolice)
Фото: Полиция (facebook.com/odesapolice)

Мужчина нанес удар своей супруге во время ссоры

В Липовецком районе Винницкой области во время бытовой ссоры мужчина ударил свою 58-летнюю жену металлическим совком, в результате чего женщина умерла. После убийства он попытался уничтожить следы преступления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Преступление было совершено в четверг, 15 марта.

На следующий день - в пятницу, 16 марта, председатель сельского совета с. Лозоватая сообщил в полицию о том, что в собственном доме с признаками насильственной смерти обнаружена мертвой 58-летняя хозяйка.

Фото: Мужчина убил жену (vn.npu.gov.ua)

Полиция опросила соседей погибшей. Правоохранители заподозрили ее 48-летнего сожителя. Мужчину задержали на одной из улиц села.  Свою причастность к преступлению он отрицал, однако при общении с полицейскими все же признался.

По словам задержанного, накануне убийства между ним и его сожительницей во время распития спиртных напитков возник бытовой конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов по голове металлическим совком. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина убрал в доме. Совок он спрятал за шкафом.

 

Фото: Мужчина убил жену (vn.npu.gov.ua)

За совершение убийства 48-летнему жителю Винницкой области грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина одним ударом убил сожительницу  и спрятал тело в сливной яме.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Под Киевом произошло жестокое убийство пенсионеров Смерть в киевском кафе: погибший злоупотреблял наркотиками
Теги: полиция, убийство, Винницкая область
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top