Житель Винницкой области убил свою жену металлическим совком (фото)

Мужчина нанес удар своей супруге во время ссоры

В Липовецком районе Винницкой области во время бытовой ссоры мужчина ударил свою 58-летнюю жену металлическим совком, в результате чего женщина умерла. После убийства он попытался уничтожить следы преступления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Преступление было совершено в четверг, 15 марта.

На следующий день - в пятницу, 16 марта, председатель сельского совета с. Лозоватая сообщил в полицию о том, что в собственном доме с признаками насильственной смерти обнаружена мертвой 58-летняя хозяйка.

Фото: Мужчина убил жену (vn.npu.gov.ua)

Полиция опросила соседей погибшей. Правоохранители заподозрили ее 48-летнего сожителя. Мужчину задержали на одной из улиц села. Свою причастность к преступлению он отрицал, однако при общении с полицейскими все же признался.

По словам задержанного, накануне убийства между ним и его сожительницей во время распития спиртных напитков возник бытовой конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов по голове металлическим совком. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина убрал в доме. Совок он спрятал за шкафом.

Фото: Мужчина убил жену (vn.npu.gov.ua)

За совершение убийства 48-летнему жителю Винницкой области грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина одним ударом убил сожительницу и спрятал тело в сливной яме.